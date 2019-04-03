2019-04-03T02:53:57+03:00
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей-антисептик «Септолете плюс»

О прекращении поставок препарата сообщил Росздравнадзор
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс»В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С прилавков российских аптек вскоре исчезнет спрей-антисептик «Септолете плюс», который применяют при инфекциях полости рта. Компания «КРКА-РУС» объявила, что прекращает ввоз препарата "Септолете плюс" в виде спрея в Россию, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это решение не связано ни с проблемами качества, ни с эффективностью или безопасностью средства, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что японская компания «Такеда» прекратила поставки в Россию трех препаратов: атенолола (средство от артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии), амитриптиллина (антидепрессант) и метронидазола (лекарство против инфекций, вызванных простейшими одноклеточными бактериями).

ИСТОЧНИК KP.RU

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