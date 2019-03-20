Японская компания прекратила поставлять в Россию препараты из списка жизненно необходимых

Японская компания Такеда объявила о прекращении поставок на российский рынок трех препаратов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств. С апреля 2019 года прекратятся поставки атенолола (средство от артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии), амитриптиллина (антидепрессант) и метронидазола (противопротозойное средство, то есть лекарство против инфекций, вызванных простейшими одноклеточными бактериями).

По данным аналитического агентства DSM Group, атенолол производства компании Такеда составлял около 60% рынка в России. За прошлый год препарат купили около 3 млн упаковок препарата. Амитриптилин – около 40 % рынка. Метронидазол не составил и 2% рынка препаратов. Стоимость на все три препарата регулируется государством, и цена даже самой большой упаковки атенолола составляет около 36 рублей.

Но решение японских фармпроизводителей не приведет к дефициту какого-либо из препаратов в российских аптеках. Все три средства являются достаточно старыми, и в настоящее время имеют большое количество аналогов как зарубежного, так и российского происхождения. Стоимость некоторых российских аналогов, например, может составлять не более 10 рублей. Дженерики быстро займут место на полках аптек, которые ранее занимали японские атенолол, амитриптиллин и метронидозол.

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