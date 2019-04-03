Суд США отклонил апелляцию приговоренного к 27 годам тюрьмы россиянина Селезнева

СЕГОДНЯ 04:12 2019-04-03T04:24:15+03:00

По словам адвоката, остается два пути: рассчитывать на помилование Трампа или обращаться в Верховный суд США

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Федеральный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) отклонил апелляцию россиянина Романа Селезнева, которого в США приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество.

«Суд принял решение отклонить апелляцию по всем восьми пунктам. Теперь остается два пути: рассчитывать на помилование президента США или обращаться в Верховный суд США», - сказал ТАСС адвокат осужденного Игорь Литвак.

Юрист уточнил, что пока он обсуждает с подзащитным возможные шаги, а на «принятие решения о дальнейших действиях потребуется пара недель».

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти считают москвича Романа Селезнева одним из самых опасных компьютерных мошенников. Летом 2014 года он был задержан на Мальдивских островах и доставлен в США, на остров Гуам. В августе 2016 года суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам, связанным с кибермошенничеством. Тогда россиянина приговорили к 27 годам тюрьмы, а в декабре 2017-го – еще к 14 годам, только их к предыдущему сроку не приплюсовали. Новое наказание Селезнев отбывает параллельно с 27-летним лишением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU