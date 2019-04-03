Полиция Лос-Анджелеса задержала предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle

СЕГОДНЯ 04:35 2019-04-03T04:53:12+03:00

33-летний музыкант был застрелен в воскресенье на автостоянке у магазина спортивной одежды [видео]

Изменить размер текста: A A

Полиция Лос-Анджелеса во вторник, 2 апреля, задержала мужчину, подозреваемого в убийстве рэпера Армиса Асгедома, более известного под сценическим псевдонимом Nipsey Hussle.

В опубликованном на официальной странице городских правоохранителей в Twitter заявлении говорится, что по подозрению в этом преступлении арестован 29-летний Эрик Холдер, предполагаемый убийца музыканта находится под стражей. Его мотивы выясняются, расследование не завершено.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, номинант на премию «Грэмми» Nipsey Hussle был застрелен в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье, 31 марта. Армису Асгедому было всего 33 года.

Nipsey Hussle - Racks In The Middle (feat. Roddy Ricch & Hit-Boy).

Преступник открыл огонь на автостоянке возле магазина спортивной одежды. Вместе с рэпером ранения получили еще два человека, один из них находится в больнице под наблюдением врачей, второй от госпитализации отказался.

Видео с места убийтсва рэпера Nipsey Hussle.

ИСТОЧНИК KP.RU