2019-04-03T13:19:27+03:00
Общество

Кремль: информация Росстата о финансовом положении домохозяйств требует разъяснений

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле затрудняются в понимании этих данных
Марина ВЕНЦОВА
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В Кремле заявили, что данные Росстата о финансовом положении домохозяйств требуют разъясненийВ Кремле заявили, что данные Росстата о финансовом положении домохозяйств требуют разъясненийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать исследование Росстата о финансовом положении домохозяйств отметил, что ситуация требует разъяснений.

"Я затрудняюсь это прокомментировать", - сказал он. При этом, Песков добавил, что был бы признателен Росстату за объяснение таких данных.

В ходе масштабного исследования Росстата, как ранее писал сайт kp.ru, было установлено, что каждой российской семье в среднем нужно не менее 58,5 тысяч в месяц для нормального существования и покупки предметов первой необходимости.

Так, было установлено, что семьям с тремя и более детей требуется от 82 тысяч рублей и выше, молодым семьям - 68-69 тысяч рублей, а неполным семьям - 62,5 тысяч, пенсионерам - 38,3 тысяч ежемесячно.

В России в среднем доход на душу населения в прошлом году составил 32,6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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