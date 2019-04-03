Для изготовления корпуса кораблей предлагают применять частицы алмазов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-03T15:36:35+03:00

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Российские ученые предлагают использовать особый сплав с применением наночастиц алмазов для изготовления легких и высокопрочных корпусов кораблей. Новая технология позволит не только сделать корабли более прочным и продлить срок их службы, но и даст существенную экономию.

Разработка принадлежит ученым из Томского государственного университета и их коллегам из Университета Брунеля (Лондон, Великобритания). Совместно они завершили эксперимент по введению наноразмерного алмаза в алюминиевый расплав с применением ультразвуковой обработки. Судно, которое будет построено с использованием подобного материала, будет легче и сможет вмещать больше груза.

- Пока в судостроении используют алюминиевые сплавы с добавками скандия. Себестоимость сплава, содержащего наноразмерные частицы алмаза, будет существенно ниже, а вот прочность гораздо выше, - комментирует газете «Известия» сотрудник лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ Николай Кахидзе.

Ранее ВЦИОМ спросил у россиян, должна ли наша страна заниматься судостроением? По результатам исследования подавляющее большинство опрошенных (88%) поддержали идею размещать заказы на строительство судов только на российских верфях. По их мнению, локализация производства даст мощный импульс к развитию смежных отраслей экономики. Три четверти участников опроса уверены, что это выведет Россию в лидеры мирового судостроения.

ИСТОЧНИК KP.RU