Путин примет участие в открытии всероссийской акции "Вахта памяти-2019"

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-03T16:50:15+03:00

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В четверг, 4 апреля, российский глава Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе примет участие в открытии всероссийской акции "Вахта памяти - 2019".

- Путин ознакомится с лучшими проектами общественных организаций - участников "Поискового движения России", реализованными на средства, выделенные в качестве президентских грантов, - отметили в Кремле.

Также известно, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании перед участниками акции.

В рамках этой акции более 250 представителей поисковых объединений из 82 регионов нашей страны в течение трех дней будут обсуждать подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А также реализацию государственной программы патриотического воспитания молодежи и организацию поисковых работ в 2019 году, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин примет участие в ПМЭФ-2019. Российские власти рассчитывают на высокую активность инвесторов, несмотря на сообщения о бойкоте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701035" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с казахским коллегой.

ИСТОЧНИК KP.RU