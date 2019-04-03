Путин примет участие в открытии всероссийской акции "Вахта памяти-2019"
В четверг, 4 апреля, российский глава Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе примет участие в открытии всероссийской акции "Вахта памяти - 2019".
- Путин ознакомится с лучшими проектами общественных организаций - участников "Поискового движения России", реализованными на средства, выделенные в качестве президентских грантов, - отметили в Кремле.
Также известно, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании перед участниками акции.
В рамках этой акции более 250 представителей поисковых объединений из 82 регионов нашей страны в течение трех дней будут обсуждать подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А также реализацию государственной программы патриотического воспитания молодежи и организацию поисковых работ в 2019 году, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин примет участие в ПМЭФ-2019. Российские власти рассчитывают на высокую активность инвесторов, несмотря на сообщения о бойкоте.
Путин встретился с казахским коллегой.
ИСТОЧНИК KP.RU