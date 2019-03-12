Путин примет участие в ПМЭФ-2019
Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019, который пройдет в "северной столице" 6-8 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, это форум где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует в пленарном заседании и в других форматах на полях форума", - сказал представитель Кремля.
При это он подчеркнул, что в администрации президента знают об опасениях части представителей иностранного бизнеса на фоне ситуации с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее из-за данного дела от участия в форуме уже отказались представители отдельных американских компаний, а также посол США в РФ Джон Хантсман.
Несмотря на это, в Москве заявляют о незыблемости оказываемой инвесторам поддержки создании максимально комфортных условий. Более того, многие сообщения о бойкоте до сих пор не находили своего подтверждения.
"Каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США, и мы рассчитываем на такую же активность и в этом году", - цитирует ТАСС Пескова.
ИСТОЧНИК KP.RU