Путин примет участие в ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-12T14:19:27+03:00

Российские власти рассчитывают на высокую активность инвесторов, несмотря на сообщения о бойкоте

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Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019, который пройдет в "северной столице" 6-8 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, это форум где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует в пленарном заседании и в других форматах на полях форума", - сказал представитель Кремля.

При это он подчеркнул, что в администрации президента знают об опасениях части представителей иностранного бизнеса на фоне ситуации с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее из-за данного дела от участия в форуме уже отказались представители отдельных американских компаний, а также посол США в РФ Джон Хантсман.

Несмотря на это, в Москве заявляют о незыблемости оказываемой инвесторам поддержки создании максимально комфортных условий. Более того, многие сообщения о бойкоте до сих пор не находили своего подтверждения.

"Каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США, и мы рассчитываем на такую же активность и в этом году", - цитирует ТАСС Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU