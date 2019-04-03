СЕГОДНЯ 21:02 2019-04-03T21:04:21+03:00

Лавров заявил о том, что лично не знаком с Зеленским, но высоко ценит его творчество Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава МИД РФ подчеркнул, что с удовольствием просматривает фильмы и сериалы с участием украинского актера

Изменить размер текста: A A

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знаком с шоумен и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, однако, высоко ценит его творчество.

- Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах, - рассказал Лавров,сообщает "РБК".

Напомним, во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и Порошенко. По итогам первого тура президентских выборов на Украине, у шоумена более 30% голосов, а у действующего лидера страны – менее 16%. А в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал на политические дебаты действующего украинского главу Петра Порошенко. Дискуссия пройдет на самом большом стадионе в Киеве. При этом свое участие в дебатах шоумен обставил рядом условий. Как принявший вызов дуэлянт выбирает оружие, так и Зеленский предложил Порошенко условия «поединка». Он выбрал местом его проведения стадион «Олимпийский» в Киеве, способный принять около 70 тысяч зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700030" frameborder="0"></iframe> «Хотите, чтобы мы станцевали?» - Лавров и Чавушоглу пошутили над журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU