Зеленский вызвал на политические дебаты Порошенко

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-03T20:45:00+03:00

Зеленский заявил, что примет участие в дебатах и предложил Порошенко поучаствовать в них Фото: REUTERS

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Кандидат в президенты Украины актер и шоумен Владимир Зеленский отметил, что примет участие в дебатах. Более того, он предложил действующему украинскому лидеру Петру Порошенко подискутировать с ним на самом большом стадионе в Киеве - "Олимпийском".

- Я иду на дебаты. Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014-м году. Я принимаю вызов, - говорит шоумен в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

При этом, свое участие в дебатах Зеленский обставил рядом условий. Как принявший вызов дуэлянт выбирает оружие, так и Зеленский предложил Порошенко условия «поединка». Он выбрал местом его проведения стадион «Олимпийский» в Киеве, способный принять около 70 тыс. зрителей.

Напомним, во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и Порошенко. По итогам первого тура президентских выборов на Украине, у шоумена более 30% голосов, а у действующего лидера страны – менее 16%. А в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов.

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Ранее сайт kp.ru писал о том, что по мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, кто бы в итоге ни победил, ситуация в стране принципиально не изменится. Нардеп считает, что если изберут Порошенко, все останется как было, а если президентом станет Зеленский, сменится политическая элита и «красть будут другие».

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ИСТОЧНИК KP.RU