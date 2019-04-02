Во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и Порошенко

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-02T07:35:17+03:00

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине Фото: REUTERS

По итогам первого тура президентских выборов на Украине, у шоумена более 30% голосов, а у действующего лидера страны – менее 16%

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На Украине заканчивается подсчет голосов на выборах президента страны. По итогам обработки 97,73% бюллетеней, во второй тур прошли кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. У остальных претендентов шансов не осталось.

По данным украинского Центризбиркома к семи утра вторника, 2 апреля, внезапно ворвавшегося в политику шоумена поддержали 30,26% сограждан – более пяти с половиной миллионов человек. А за находившегося пять лет у власти «президента мира» проголосовали 15,92% избирателей, это чуть менее трех миллионов украинцев.

Между тем, как писал сайт kp.ru, по мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, кто бы в итоге ни победил, ситуация в стране принципиально не изменится. Нардеп считает, что если изберут Порошенко, все останется как было, а если президентом станет Зеленский, сменится политическая элита и «красть будут другие».

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию голосования. Второй тур назначен на 21 апреля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU