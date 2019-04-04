2019-04-04T00:53:44+03:00
Политика

В Сети появились снимки с места ликвидации пулемётчицы ВСУ «Ведьмы»

На фото запечатлен разрушенный при обстреле блиндаж, в котором были убиты Яна Червоная и ее сослуживец Александр Милютин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За день до смерти «Ведьма» получила несколько тортов компании Roshen Петра ПорошенкоЗа день до смерти «Ведьма» получила несколько тортов компании Roshen Петра ПорошенкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Интернете появились фотографии разрушенного обстрелом блиндажа в Донбассе, где были ликвидированы украинская пулеметчица Яна Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.

Снимки опубликовал на своей странице в Facebook фонд «Вернись живым», сопроводив их подписью: «Так выглядит смерть». На фото запечатлен блиндаж, в который 2 апреля попали четыре снаряда разного калибра, передает телеканал «360».

Напомним, как писал сайт kp.ru, «тяжелую весть с фронта» о смерти пулеметчицы ВСУ Яны Червоной с позывным «Ведьма» накануне сообщил лидер Незалежной Петр Порошенко, который, по его словам, был знаком с ней лично.

«Ведьма» отправлялась служить добровольцем в националистическом батальоне «Донбасс-Украина» в сентябре 2016 года, оставив дома мужа и двоих детей. Кстати, «Комсомолка» рассказывала, что за день до смерти ей прислали несколько тортов принадлежащей Порошенко компании Roshen.

ИСТОЧНИК KP.RU

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