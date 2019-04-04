В Сети появились снимки с места ликвидации пулемётчицы ВСУ «Ведьмы»
В Интернете появились фотографии разрушенного обстрелом блиндажа в Донбассе, где были ликвидированы украинская пулеметчица Яна Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
Снимки опубликовал на своей странице в Facebook фонд «Вернись живым», сопроводив их подписью: «Так выглядит смерть». На фото запечатлен блиндаж, в который 2 апреля попали четыре снаряда разного калибра, передает телеканал «360».
Напомним, как писал сайт kp.ru, «тяжелую весть с фронта» о смерти пулеметчицы ВСУ Яны Червоной с позывным «Ведьма» накануне сообщил лидер Незалежной Петр Порошенко, который, по его словам, был знаком с ней лично.
«Ведьма» отправлялась служить добровольцем в националистическом батальоне «Донбасс-Украина» в сентябре 2016 года, оставив дома мужа и двоих детей. Кстати, «Комсомолка» рассказывала, что за день до смерти ей прислали несколько тортов принадлежащей Порошенко компании Roshen.
ИСТОЧНИК KP.RU