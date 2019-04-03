Перед смертью «Ведьме» - пулеметчице прислали торты Порошенко

Украинка Яна Червоная, воевавшая в составе националистического батальона «Донбасс», погибла 2 апреля. «КП» уже писала об этом. Червоная оставила двоих детей с мужем и отправилась добровольцем на войну. Стала пулеметчицей и получила позывной «Ведьма».

И вот появились новые подробности ее ликвидации.

Как рассказали украинским изданиям сослуживцы Червоной, рядом с блиндажом, где она находилась, взорвались сразу 4 мины разного калибра. Причем, якобы, в небе в это время был замечен беспилотник. Возможно, с него велась корректировка огня. И это означает, что мины были выпущены адресно по блиндажу, а не наугад.

«В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса», - сообщил командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко.

А за день до гибели «Ведьма» получила сразу несколько тортов компании Roshen, принадлежащей Петру Порошенко. Об этом она сама рассказывала в соцсетях (орфография сохранена):

«Аааааа, приехали мои таблетки от дипрессии! Мальчишки обступили и облизываються … а я спрашиваю "а за кого ты вчера голосовал?"

Посмотрим, кто Рошен не ест...»

Такой комментарий написала Червоная под своими фото с тортами «Киевский» и «Грильяж Рошен».

Напомним, что после ликвидации «Ведьмы» - пулеметчицы, еще действующий президент Украины Петр Порошенко написал в соцсетях пост о том, что был с ней знаком и не верит в случившееся:

«Тяжкая весть с фронта... Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить»

«Ведьма» - Червоная еще в 2014 году начала участвовать в акциях сторонников майдана в Харькове. Потом стала волонтером. Затем - служила в националистическом батальоне «Айдар», прославившемся особой жестокостью и мародерством (кстати, там же числилась и Надежда Савченко, по наводке которой погибли российские журналисты). А с 2016 года Червоная стала пулеметчицей в батальоне «Донбасс».

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«Тяжкая весть с фронта... Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», - написал Петр Порошенко в Twitter, выряжая соболезнование в связи с гибелью националистки (подробности)