Охлобыстин готов спасти Зеленского в экстремальной ситуации

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-04T11:40:32+03:00

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Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что готов спасти жизнь лидера первого тура президентской гонки на Украине Владимира Зеленского в экстремальной ситуации. По его словам, после событий на «майдане» в 2014 году он не общался с украинским шоуменом.

Кроме того, по словам Охлобыстина, это крайне неприлично после поездок Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. "Но, если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь - она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, объявленные на Украине еще в 2014 году персонами нон грата, записали несколько шутливых видеороликов в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского. Украинский шоумен не оценил такую поддержку назвав российских актеров «идиотами».

ИСТОЧНИК KP.RU