Конгресс США запросил налоговую декларацию Трампа

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-04T15:28:40+03:00

Требуются документы как самого американского президента, так и восьми связанных с ним компаний.

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Комитет по доходам и расходам палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов потребовал от Налогового управления опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа с 2013 по 2018 год.

Как передает CNN, председатель комитета, демократ Ричард Нил обосновывал запрос тем, что Служба внутренних доходов по закону обязана проверять налоги президента. Нил также заявил, что необходимая информацию должна быть предоставлена к 10 апреля. При этом, требуются документы как самого Трампа, так и восьми связанных с ним компаний.

Ранее в среду, 3 марта, Трамп заявил, что не собирается предоставлять свои налоговые декларации и отметил, что в принадлежащих ему компаниям проводят проверки регулирующих органов. Он сообщил, что в данном случае публиковать подобную информацию нежелательно.

Напомним, что в марте Конгресс также заинтересовался налогами, но президента России Владимира Путина. За одно заседание было принято сразу несколько законопроектов, направленных против Москвы и российского президента. Так появился «Закон о непризнании аннексии Крыма».

ИСТОЧНИК KP.RU