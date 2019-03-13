Конгресс США озаботился доходами Путина и «угрозами» Москвы

Американский Конгресс после длительных споров с Дональдом Трампом о выделении средств на внутренние нужды США, вновь переключился на Россию. За одно заседание было принято сразу несколько законопроектов, направленных против Москвы и лично президента Владимира Путина. 427 конгрессменов одобрили законопроект, запрещающий администрации США признавать вхождение Крыма в состав России. Против этой резолюции проголосовал лишь один республиканец.

Текст законопроекта «Закон о непризнании аннексии Крыма» очень короткий и состоит всего из трех пунктов.

«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами, - говорится в законопроекте. - Ни одно федеральное ведомство не может предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

Впрочем, Конгресс оставил для себя и путь к отступлению в случае непредвиденных обстоятельств. Для президента США предусмотрено исключение - он может нарушить этот закон, если «сочтет, что это имеет жизненно важное значение для интересов национальной безопасности США». Еще один законопроект, который приняла палата представителей Конгресса США, направлен против президента России Владимира Путина. Теперь американские власти будут искать «тайные богатства» российского лидера. Возглавит это расследование директор Национальной разведки США, а также главы Госдепартамента и американского Минфина.

Согласно законопроекту, американская разведка должна изучить и отчитаться перед Конгрессом о состоянии и источниках дохода российского президента и его семьи, а также о «наиболее значимых и высокопоставленных» иностранных политиках и бизнесменах из окружения Владимира Путина».

По мнению авторов законопроекта, республиканки Элис Стефаник и демократа Вальдеса Демингса, такое расследование может стать ответом на пресловутое «вмешательство» Москвы в президентские выборы в США. В Кремле уже отреагировали на инициативу американских конгрессменов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не относиться серьезно к этому законопроекту.

- В последнее время законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу, - сказал Песков.

Третий законопроект, касающийся России - «Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» - вновь обращен к Национальной разведке США. Резолюция требует от представителей разведки подготовить три доклада, в которых будут изложены планы и намерения российского руководства. Отчеты должны содержать оценку возможных угроз со стороны России для США и странам-членам НАТО.

Также в докладах должны отразить вопрос о возможном ответе России на усиление американского военного присутствия в Восточной Европе, включая поставки боевого оружия Украине и Грузии, а также о том, какие уязвимые места может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками.

На подготовку этих отчетов конгрессмены выделили Нацразведке 90 дней.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это подрыв власти американского президента»

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ:

- Эти законопроекты нужно расценивать как пиар-акцию в свете приближающейся избирательной кампании. С каждым днем таких инициатив будет появляться все больше. Во-вторых, это часть кампании против американского президента и ограничения его власти. Речь идет не конкретно о Трампе. Это ограничение президента в рамках реализации его политического курса. Ранее мы уже видели нечто подобное, когда принимался «Акт Магнитского». Белый дом был против, а Конгресс принял. Этот закон означал предание политике санкций законодательной основы. И чтобы отменить санкции требуется уже изменение закона. Так и в законопроекте, касающемся Крыма. Хотя они и оставили лазейку на случай изменения внешнеполитической ситуации.

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