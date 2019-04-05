Трамп опубликовал шутливое видео с извиняющимся Байденом

СЕГОДНЯ 02:32 2019-04-05T02:38:10+03:00

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видео, в котором бывший вице-президент Джон Байден, обвиненный в неподобающем поведении к женщинам, приносит извинения. Видео было перемонтировано. В ролике к политике сзади подходит он сам и пристает к себе.

Трамп опубликовал шуточное видео с извиняющимся Байденом."Добро пожаловать обратно, Джо!"

На кадры с выступлением Байдена, оправдывающегося после обвинений в неподобающем поведении в отношении женщин, наложен видеоряд, в котором двухмерный Байден трогает извиняющегося себя за плечи и утыкается себе же в затылок.

"Добро пожаловать обратно, Джо!" - подписал это видео Трамп.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о неподобающем поведении Байдена заявила экс-член ассамблеи штата Невада Люси Флорес. По ее словам, на одном из публичных мероприятий в 2014 году мужчина подошел к ней сзади, вдохнул запах ее волос, а затем без согласия поцеловал прямо в макушку. Позже в неподобающем поведении демократа обвинила еще одна американка Эми Лаппос.

Байден, который готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2020 года, все претензии отвергает. По его словам, в его действиях не было никакого сексуального подтекста. В ролике, который использовал Трамп, экс-вице-президент заверяет, что всегда старается "найти точки соприкосновения с людьми", "приободрить их, пожать руку, взять за плечи". Причем одинаково он относится и к мужчинам, и к женщинам вне зависимости от их возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU