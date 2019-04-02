Еще одна женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Еще одна женщина обвинила бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в неподобающем поведении. В этот раз на харассмент со стороны демократа пожаловалась американка Эми Лаппос. И это уже второе подобное обвинение в адрес политика за последнюю неделю.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее о неподобающем поведении Байдена заявила экс-член ассамблеи штата Невада Люси Флорес. По ее словам, на одном из публичных мероприятий в 2014 году мужчина подошел к ней сзади, вдохнул запах ее волос, а затем без согласия поцеловал прямо в макушку.
Рассказанный же Лаппос случай произошел еще раньше - целых десять лет назад. Тогда политик еще занимает пост вице-президента, а сама женщина являлась помощником представителя Республиканской партии Джима Хаймса. Дело было на одном из благотворительных мероприятий в городе Гринвич штата Коннектикут.
Американка утверждает, что в какой-то момент Байден схватил ее за шею и притянул к себе, чтобы потереться носами. При этом она признает, что в действиях демократа не было никакого сексуального подтекста, но сам инцидент оказался довольно неприятен.
Политик отрицает все обвинения и указывает на то, что время участия в избирательных кампаниях и общественной жизни множество раз обнимал людей, проявляя поддержку, но в этом не было ничего предосудительного.
"Я полагаю, что никогда, ни единого раза не вел себя неуместно", - цитирует Байдена телеканал CNN,
ИСТОЧНИК KP.RU