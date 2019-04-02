Еще одна женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-02T08:29:51+03:00

Эми Лаппос заявила, что бывший вике-президент США притянул ее к себе за голову, чтобы потереться носами

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Еще одна женщина обвинила бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в неподобающем поведении. В этот раз на харассмент со стороны демократа пожаловалась американка Эми Лаппос. И это уже второе подобное обвинение в адрес политика за последнюю неделю.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о неподобающем поведении Байдена заявила экс-член ассамблеи штата Невада Люси Флорес. По ее словам, на одном из публичных мероприятий в 2014 году мужчина подошел к ней сзади, вдохнул запах ее волос, а затем без согласия поцеловал прямо в макушку.

Рассказанный же Лаппос случай произошел еще раньше - целых десять лет назад. Тогда политик еще занимает пост вице-президента, а сама женщина являлась помощником представителя Республиканской партии Джима Хаймса. Дело было на одном из благотворительных мероприятий в городе Гринвич штата Коннектикут.

Американка утверждает, что в какой-то момент Байден схватил ее за шею и притянул к себе, чтобы потереться носами. При этом она признает, что в действиях демократа не было никакого сексуального подтекста, но сам инцидент оказался довольно неприятен.

Политик отрицает все обвинения и указывает на то, что время участия в избирательных кампаниях и общественной жизни множество раз обнимал людей, проявляя поддержку, но в этом не было ничего предосудительного.

"Я полагаю, что никогда, ни единого раза не вел себя неуместно", - цитирует Байдена телеканал CNN,

ИСТОЧНИК KP.RU