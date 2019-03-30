Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обвинили в домогательствах

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-30T15:28:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-член ассамблеи американского штата Невада Люси Флорес рассказала, что демократ Джозеф Байден, ранее заявивший о своем намерении принимать участие в борьбе за пост главы государства, поцеловал ее без согласия. Случилось это, по словам политика, в 2014 году.

Флорес поделилась, что Байден в ходе публичного мероприятия подошел к ней сзади, вдохнул запах волос, а затем поцеловал ее в голову. Это, как отметила женщина, вызвало у нее негативную реакцию.

«Я была смущена, шокирована», - написала она в статье для The Cut, при этом добавив, что в тот момент, она хотела «провалиться сквозь землю».

Байден, как ранее писал сайт kp.ru, уже неоднократно намекал о желании побороться за пост президента США. Так, в частности 20 марта, на встрече со своими сторонниками он попросил присутствующих оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований на предвыборную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU