2019-04-05T09:21:53+03:00
Здоровье

Названы самые полезные и вредные супы

Врачи рекомендуют ежедневно употреблять "первое блюдо", но при этом стоит быть аккуратнее с солью и жирами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названы самые полезные и самые вредные российские супыНазваны самые полезные и самые вредные российские супыФото: Ульяна СКОЙБЕДА
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Российские врачи пришли к выводу, что овощной вегетарианский суп является самым полезным из всех "первых блюд" представленных на территории нашей страны. Это оптимальный источник питательных веществ и именно его подают в большинстве клиник.

Супы же, которые варятся на мясном бульоне, гораздо более калорийные, и от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина. Кроме того, при варке мяса в бульон могут выделяться вредные вещества, поэтому первый и второй бульон необходимо сливать. Такой совет дала врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова.

Врач-гастроэнтеролог той же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко также отметил пользу овощей, поскольку они выделяют калий и магний и другие подобные микроэлементы, а вот от солянки рекомендовал отказаться. В этом блюде слишком много соли и жира, особенно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес или гипертония.

Острожное стоит быть и с грибным супом, ведь в нем очень много экстрактивных веществ. Если пищевой тракт воспален, то эта перестимуляция лишь увеличит повреждение кишечной инфекцией. Однако отказываться от супов полностью точно не стоит, ведь они являются источником питательных веществ. Более того, эксперты рекомендует есть суп каждый день на обед и лучше теплым.

"В целом, суп не то что желателен - а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым", - цитирует РИА Новости гастроэнтеролога.

Ранее сайт kp.ru писал также о полезных продуктах, потребление которых снизит тягу к вредным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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