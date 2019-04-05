Эксперт рассказал, почему США не станут сокращать бюджет на вооружение

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-05T12:10:38+03:00

А все призывы Трампа к России и Китаю не стоит рассматривать серьезно

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Дональд Трамп заявил, что миру нужно сокращать бюджеты, которые выделяются на вооружение. В частности, сделать это стоит не только США, но и России, Китаю. А высвободившиеся средства необходимо направить деньги на более продуктивные вещи ради мира.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов уверен, что к данному призывы относиться серьезно не стоит, США не готовы к подобному шагу.

- К тому же бюджет на вооружение у американцев на порядок выше, чем наш. Соревнование в данном случае неуместно, важно сохранять позицию на рынке вооружений, заниматься экспортом. Пока наши позиции на мировом рынке стабильны, но нас может догнать Франция, которая конкурирует с американцами приемлемой ценой и мало чем уступающим качеством, - комментирует эксперт ИА «НСН».

Надо отметить, что подобные призывы из уст американских политиков звучали не раз. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности Штатов и РФ к переговорам по этой проблеме. Хотя в Кремле отметили, что «пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало».

Сайт kp.ru писал, что переговоры о сокращении расходов на производство вооружений могут стать следующим этапом после заключения торгового соглашения с Пекином. Трамп назвал эту идею прекрасной, однако, подчеркнул, что в настоящее время нет никаких сроков для возможного начала такого диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU