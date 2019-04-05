Стрельба в Эйндховене: один человек погиб

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-05T14:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 апреля, в голландском Эйндховене один человек стал жертвой стрельбы, которую неизвестный открыл на одной из улиц города.

Погибшим оказался 54-летний мужчина, который находился в своем автомобиле. В результате стрельбы еще один человек, стоявший недалеко от машины, получил тяжелые ранения. Он был доставлен в больницу.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в настоящее время полиция Нидерландов ведет розыски нападавшего и пытается установить мотивы преступления.

18 марта, в другом голландском городе Утрехте мужчина открыл стрельбу в трамвае. Несколько человек были ранены. Cамого стрелка вскоре задержали. Им оказался 37-летний Гекмен Танис, у которого уже неоднократно были судимости. Он был осужден за кражу, пьянство в общественном месте и проходил подозреваемым по делу об убийстве и изнасиловании. Сообщали, что у него могут быть психические проблемы. Позже оказалось, что старший брат стрелка оказался экстремистом и воевал в Чечне. В связи с этим спецслужбы сообщили об опасности радикалов-исламистов в Утрехте.

ИСТОЧНИК KP.RU