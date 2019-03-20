Старший брат голландского стрелка оказался экстремистом и воевал в Чечне

Похоже, стрельба в трамвае в голландском городе Утрехте все-таки была терактом. В этом все больше убеждается полиция Нидерландов, ведущая расследование произошедшего. В результате атаки, организованной 37-летним выходцем из Турции Гёкманом Танышом, погибли три человека, еще пятеро оказались ранены.

Опасаясь, что у Таныша были сообщники, власти приняли решение перекрыть движение по всем основным магистралям города на несколько часов. Была остановлена работа общественного транспорта, а местных жителей попросили не покидать свои дома. В Утрехте ввели повышенный уровень опасности.

Спецоперация по задержанию стрелка шла до самого вечера. Полиция оцепила многоквартирный дом, где укрылся мужчина. Были эвакуированы жильцы близлежайших зданий.

Сразу после ареста Таныша были освобождены двое мужчин, которых подозревали в причастности к атаке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697918" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Утрехте.

ТРЕВОЖНАЯ ЗАПИСКА

Сейчас следствие все больше склоняется к тому, что стрельба в трамвае могла носить террористический характер. На это указывает записка, которую полицейские нашли в машине Таныша. С места преступления он скрылся на красном автомобиле Renault Clio, который потом бросил в соседнем районе. Как говорят сотрудники прокуратуры Нидерландов, содержание записки, найденной в авто, позволяет предположить, что у Таныша был экстремистский мотив. Но, как стало известно изданию Telegraaf, все семейство Таныш связано с экстремистами.

ИЗ ТУРЦИИ В ЧЕЧНЮ

У Гёкмана Таныша есть два старших брата. По словам соседей, оба правоверные мусульмане. Люди набожные и соблюдающие все каноны. Правда, оказалось, что один из них связан с радикальной группировкой «Халифатское государство», запрещенной в Германии. Но как не парадоксально большинство сторонников организации находятся именно в ФРГ.

Изначально группировку возглавлял радикальный исламист Мохаммед Метин Каплан. Но в 2005 году его экстрадировали из ФРГ в Турцию, где он был приговорен к пожизненному заключению за подготовку терактов и призывы к госперевороту.

Голландским журналистам также стало известно, что брат стрелка из Утрехта имел некогда связи и с чеченскими боевиками. В 90-е годы он проходил у них боевую подготовку, а затем участвовал в чеченской войне.

ИЗ ГЕРМАНИИ В НИДЕРЛАНДЫ

В последние годы в тихом голландском городе Утрехте замечена небывалая активность среди радикальных исламистских группировок, говорит сотрудник службы безопасности Бельгии Питер Велле. Спецслужбам известно, что по крайней мере три жителя Утрехта в открытую контактируют с представителями «Халифатского государства». На своих страницах в соцсетях они публикуют снимки с боевой символикой радикальной группировки и «Исламского государства» (запрещенной в России организации).

Утрехт исламистами выбран неслучайно. По данным спецслужб, лидеры «Халифатского государства» планируют перенести свою деятельность из Германии в Нидерланды. Не исключено, что Утрехт выбран как будущий центр. Неслучайно, уже сейчас в нем хранятся деньги исламистов. За деятельностью группировки следят спецслужбы практически всех европейских государств.

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