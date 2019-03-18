Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Власти нидерландского Утрехта подтвердили задержание 37-летнего Гекмена Таниса, который, по данным местной полиции, в этот понедельник, 18 марта, устроил стрельбу в трамвае.
Причем, как уточнили на совместной пресс-конференции мэр города, местный прокурор и начальник полиции, у подозреваемого ранее неоднократно были проблемы с законом. Так, в 2012-м и 2014 годах его судили за кражи, в конце 2013-го мужчину обвиняли в попытке убийства, в 2014-м его арестовывали за пьянство в общественном месте, а в 2017-м его заподозрили в изнасиловании, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Между тем мотивы, которые толкнули мужчину на преступление, пока остаются неизвестными.
Стрельба в Утрехте.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник стало известно, что мужчина напал на пассажиров трамвая в голландском городе Утрехт: он открыл стрельбу по людям. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, и еще пятеро получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU