2019-03-18T22:22:21+03:00
В мире

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Речь идет о 37-летнем Гекмене Танисе, у которого ранее неоднократно были проблемы с законом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в УтрехтеПолиция задержала подозреваемого в стрельбе в УтрехтеФото: REUTERS
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Власти нидерландского Утрехта подтвердили задержание 37-летнего Гекмена Таниса, который, по данным местной полиции, в этот понедельник, 18 марта, устроил стрельбу в трамвае.

Причем, как уточнили на совместной пресс-конференции мэр города, местный прокурор и начальник полиции, у подозреваемого ранее неоднократно были проблемы с законом. Так, в 2012-м и 2014 годах его судили за кражи, в конце 2013-го мужчину обвиняли в попытке убийства, в 2014-м его арестовывали за пьянство в общественном месте, а в 2017-м его заподозрили в изнасиловании, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Между тем мотивы, которые толкнули мужчину на преступление, пока остаются неизвестными.

Стрельба в Утрехте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник стало известно, что мужчина напал на пассажиров трамвая в голландском городе Утрехт: он открыл стрельбу по людям. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, и еще пятеро получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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