Правительство Ливии заявило, что отбило аэропорт Триполи от армии Халифы

СЕГОДНЯ 01:03 2019-04-06T01:04:03+03:00

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Силы ливийского Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем, освободили аэропорт Триполи от армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел в ПНС Фатхи Али Башага.

По его словам, бои все еще продолжаются в районе Каср Бен-Гашир на прилегающей к аэропорту территории, передает агентство Reuters.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу Ливийская национальная армия Хафтара заняла городок под названием Гарьян, который находится всего в 75 километрах к северу от Триполи. О начале наступления на удерживаемую столицу североафриканского государства генерал объявил 4 апреля.

Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевойготовности, а также санкционировал применение боевой авиации для «защиты гражданского населения».

ИСТОЧНИК KP.RU