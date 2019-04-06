Правительство Ливии заявило, что отбило аэропорт Триполи от армии Халифы
Силы ливийского Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем, освободили аэропорт Триполи от армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел в ПНС Фатхи Али Башага.
По его словам, бои все еще продолжаются в районе Каср Бен-Гашир на прилегающей к аэропорту территории, передает агентство Reuters.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу Ливийская национальная армия Хафтара заняла городок под названием Гарьян, который находится всего в 75 километрах к северу от Триполи. О начале наступления на удерживаемую столицу североафриканского государства генерал объявил 4 апреля.
Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевойготовности, а также санкционировал применение боевой авиации для «защиты гражданского населения».
ИСТОЧНИК KP.RU