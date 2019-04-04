2019-04-04T20:54:04+03:00
В мире

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

А премьер Ливии санкционировал применение боевой авиации для защиты гражданских
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Командующий ливийской армией приказал наступать на ТриполиКомандующий ливийской армией приказал наступать на ТриполиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 4 апреля, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства.

Причем, по некоторым данным, армия Хафтара уже захватила такие города, как Сабрата, Сурман и Гарьян, расположенные неподалеку от Триполи, передает Sky News Arabia. Между тем стоит отметить, что контроль над этими населенными пунктами удалось установить без боя.

А в это время премьер ПНЕ Ливии Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, а также санкционировал применение боевой авиации для «защиты гражданского населения».

«Я требую принять срочные меры, поручив штабу ВВС наносить воздушные удары и применять силу для противодействия всем угрозам гражданскому населению и жизненно важным объектам», - цитирует заявление Сараджа новостной портал Al Wasat.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на полчаса
Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Два американских самолета провели разведку у российских границ
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве
Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко
Учительница из Барнаула будет вести рубрику о здоровом образе жизни в соцсетях издательства «Просвещение»
НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино
Захарова прокомментировала использование в японских учебниках Южных Курил
Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд
Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии
В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе
Научным сотрудникам в России повысят зарплату
В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна
Суд продлил арест полковнику Захарченко
Помпео: в эпоху соперничества с Россией НАТО продолжит добиваться мира силой
Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»
Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами