Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

СЕГОДНЯ 20:54 2019-04-04T20:54:04+03:00

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В четверг, 4 апреля, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства.

Причем, по некоторым данным, армия Хафтара уже захватила такие города, как Сабрата, Сурман и Гарьян, расположенные неподалеку от Триполи, передает Sky News Arabia. Между тем стоит отметить, что контроль над этими населенными пунктами удалось установить без боя.

А в это время премьер ПНЕ Ливии Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, а также санкционировал применение боевой авиации для «защиты гражданского населения».

«Я требую принять срочные меры, поручив штабу ВВС наносить воздушные удары и применять силу для противодействия всем угрозам гражданскому населению и жизненно важным объектам», - цитирует заявление Сараджа новостной портал Al Wasat.

ИСТОЧНИК KP.RU