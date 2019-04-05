Ливийский генерал Халифа Хафтар занял пригород Триполи и готов к маршу на столицу

Днём в пятницу Ливийская национальная армия под руководством генерала Халифы Хафтара заняла (или, как она сама говорит, «освободила от нечестивых бандитов») городок под названием Гарьян.

40-тысячный населённый пункт ничем не примечателен. Помимо того, что в 75 километрах к северу уже начинается Триполи, столица страны. От обладания которой теперь Хафтара отделяет лишь час моторизованного марша. Причём перед этим, посещая Россию с официальным визитом, генерал просил нас «предоставить военную помощь». «Комсомолка» отвечает на три наивных вопроса о том, что теперь будет с ключевой страной Северной Африки.

1. Кто вообще такой Халифа Хафтар?

До 2011 года Ливия была одной из самых богатых и стабильных стран континента, но на волне охватившей регион «Арабской весны» в Триполи начались массовые протесты. В эту «оранжевую революцию» вмешался (в том числе начав военно-воздушную операцию) Запад, после чего законный правитель государства, полковник Муаммар Каддафи, был свергнут и жестоко убит.

Ливийский генерал Халифа Хафтар.Фото: REUTERS

Когда-то цветущая Ливия превратилась в конгломерат враждующих группировок, гражданская война здесь не прекращается до сих пор. Одним из её главных игроков как раз стал уже известный нам Халифа Хафтар.

Будущий фельдмаршал одно время был верным «каддафистом», для обмена опытом посещал СССР, где учился на знаменитых офицерских курсах «Выстрел» и в Военной академии имени Фрунзе. Владеет русским.

Но в конце восьмидесятых Хафтар провалил одну из ключевых операций во время войны Ливии с Чадом (вину за поражение офицер и его главнокомандующий Каддафи возлагали друг на друга). После этого между двумя военными пробежала чёрная кошка, Хафтар стал использовать Чад как базу для восстания против «режима полковника». А когда Каддафи попытался до него дотянуться — был эвакуирован сначала в глубь Африки, а потом и в США… по слухам, с помощью ЦРУ.

После гибели Каддафи 67-летний (на тот момент) военный смог легально вернуться в Ливию, возглавил одну из группировок в гражданской войне и стал успешно зачищать одну территорию за другой от конкурентов. Многие из которых, справедливости ради, были оголтелыми террористами и сторонниками ИГИЛ (запрещённая в РФ экстремистская организация — ред.). В 2016 году Хафтар получил от парламента Ливии звание фельдмаршала (у нас его, впрочем, многие по-прежнему именую менее высокопарно — просто генералом).

2. Может ли Хафтар взять Триполи и возглавить Ливию?

— На мой взгляд, фельдмаршал Халифа Хафтар ведёт двойную игру. Он пришёл во власть при поддержке Франции и других европейцев, которые некогда мечтали свергнуть Каддафи и в конечном счёте это сделали. Сейчас основная задача военачальника — взять под контроль всю Ливию, и тут он будет заручаться поддержкой всех, кто в силах его поддержать. На что готова не только Москва, но и европейцы: это богатая углеводородами бывшая колония Италии, которую они не хотят терять. Мы наладили с ним контакт лишь в 2017 году, но с тех пор в Москву он приезжал несколько раз, встречался с Шойгу и Лавровым, — говорит нам политолог, специалист по Ближнему Востоку Камран Гасанов.

Строго говоря, организовать свой «победный марш на Париж» удачливому генералу ничто не мешает даже сейчас. Вот только в Триполи сейчас сидит «Правительство национального единства» (ПНЕ) Ливии под руководством Фаиза аль-Сараджа. Это далеко не единственная структура, претендующая на власть в республике — но международными структурами, в том числе ООН, в этом качестве признано исключительно ПНЕ.

— Если Хафтар и Сарадж не смогут договориться о некоем «совместном правительстве», Запад вполне может оказать последнему военную помощь, — продолжает эксперт. — С другой стороны, Хафтар командует самым сильным военным формированием на территории Ливии, Сарадж ему просто не нужен. Так что главная проблема, как отреагирует на потенциальный «марш на Триполи» и международное сообщество, и ливийское, признают ли легитимным правителем?

3. Поможет ли Хафтару Россия?

— Москва ему уже оказывает ограниченную помощь: например поставляет запчасти для вооружений. Кстати, пресс-секретарь Хафтара даже намекал, что готов открыть в Ливии нашу военную базу, но российская сторона это предложение оставила без ответа. Хотя западные источники утверждают, будто сейчас Хафтару якобы помогают частные военные компании (ЧВК) с российскими корнями.

На деле же Россия благоразумно ставит на всех игроков: и на Хафтара, и на Сараджа, и даже наводит некие мосты с исламистами, которые там тоже сильны. Так что пока спрогнозировать, кто возьмёт верх в битве за Ливию, сложно, — полагает Камран Гасанов.

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