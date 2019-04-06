Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-06T08:37:35+03:00

По словам главы МИД РФ, у Москвы и Каира общее видение путей восстановления государственности в этой стране [видео]

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с египетскими журналистами накануне своего визита в Каир, заявил, что Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии.

Как отметил дипломат, у Москвы и Каира общее видение путей восстановления ливийской государственности - «через инклюзивный национальный диалог с участием представителей ведущих военно-политических сил, гражданского общества и регионов».

«Наша задача – помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения», - сказал Лавров в интервью газете Al-Ahram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 4 апреля, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства. А 5 апреля появилась информация о том, что подразделения ЛНА уже взяли под контроль международный аэропорт Триполи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU