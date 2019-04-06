Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с египетскими журналистами накануне своего визита в Каир, заявил, что Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии.
Как отметил дипломат, у Москвы и Каира общее видение путей восстановления ливийской государственности - «через инклюзивный национальный диалог с участием представителей ведущих военно-политических сил, гражданского общества и регионов».
«Наша задача – помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения», - сказал Лавров в интервью газете Al-Ahram.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 4 апреля, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства. А 5 апреля появилась информация о том, что подразделения ЛНА уже взяли под контроль международный аэропорт Триполи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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