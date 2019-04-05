Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

СЕГОДНЯ 21:36 2019-04-05T21:37:20+03:00

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В пятницу, 5 апреля, появилась информация о том, что подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль международный столичный аэропорт, который находится всего в 34 километрах от главного города Ливии - Триполи.

По некоторым данным, к настоящему моменту хафтаровцы вошли и закрепились в расположенных в непосредственной близости от Триполи районах Вади-эр-Рабиа, Суг-эль-Хамис и Каср Бен-Гашир, сообщает телеканал Al Arabia.

Стоит отметить, что воздушная гавань Триполи не функционирует уже около пяти лет. Дело в том, что она была практически полностью разрушена во время столкновений, вспыхнувших в июле 2014 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 4 апреля, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU