2019-04-06T16:15:02+03:00
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя в Нидерландах

Самолет получил серьезные повреждения корпуса и двигателя
Марина ВЕНЦОВА
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Истребитель F-16Истребитель F-16Фото: REUTERS
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Во время учений Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов на авиабазе Леуварден от собственного выстрела серьезные повреждения получил истребитель F-16. У него осколками выпущенного боеприпаса повреждены корпус и двигатель.

В результате инцидента никто не пострадал. Пилот смог посадить поврежденный истребитель на территории полигона Влиорса. В настоящее время сотрудники Королевских ВВС Нидерландов проводят внутреннее расследование по данному инциденту, сообщает издание Nederlandse Omroep Stichting.

Ранее в штате Южная Каролина, как писал сайт kp.ru, разбился американский истребитель пятого поколения F-35B. По данным корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, инцидент произошел возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс-Хилл. Шериф округа Бьюфорт отметил, что летчик катапультировался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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