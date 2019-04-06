Истребитель F-16 подстрелил сам себя в Нидерландах
Во время учений Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов на авиабазе Леуварден от собственного выстрела серьезные повреждения получил истребитель F-16. У него осколками выпущенного боеприпаса повреждены корпус и двигатель.
В результате инцидента никто не пострадал. Пилот смог посадить поврежденный истребитель на территории полигона Влиорса. В настоящее время сотрудники Королевских ВВС Нидерландов проводят внутреннее расследование по данному инциденту, сообщает издание Nederlandse Omroep Stichting.
Ранее в штате Южная Каролина, как писал сайт kp.ru, разбился американский истребитель пятого поколения F-35B. По данным корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, инцидент произошел возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс-Хилл. Шериф округа Бьюфорт отметил, что летчик катапультировался.
ИСТОЧНИК KP.RU