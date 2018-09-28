Американский истребитель пятого поколения F-35B разбился в Южной Каролине

СЕГОДНЯ 21:33 2018-09-28T21:33:27+03:00

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В пятницу, 28 сентября, в штате Южная Каролина разбился американский истребитель пятого поколения F-35B.

Как сообщила пресс-служба корпуса морской пехоты США, инцидент произошел в 11:45 утра (18:45 мск) возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в (районе) Грейс-Хилл. Шериф округа Бьюфорт отметил, что летчик катапультировался и находится сейчас под присмотром медиков.

"Это был F-35B из состава тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт", — заявил представитель пресс-службы.

Накануне Пентагон заявил об успешном боевом применении F-35B в Афганистане.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 стоит на вооружении США и некоторых союзников. Турция планировала закупить этот самолет, но из-за планов Анкары по покупке российской системы ПВО С-400 программа была заморожена. F-35B является единственной модификацией этого самолета с возможностью вертикальной посадки.