Эксперт прокомментировал решение суда о незаконном переименовании канонической церкви на Украине

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-06T17:33:06+03:00

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Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал решение окружного административного суда Киева признать незаконным принятие закона о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По его мнению, это является «хорошей новостью».

Силантьев утверждает, что важным фактом является принятие такого решения именно перед вторым туром президентской гонки. «Это некий намек на то, что и томос, и репрессии в отношении церкви связаны только с действующим президентом [Петром Порошенко] и, кто бы ни пришел на его место, попытается эту ситуацию смягчить», - приводит RT его слова.

Ранее в субботу сайт kp.ru писал, что суд в Киеве признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием парламентом законопроекта о принудительном переименовании канонической УПЦ. По словам депутата Новинского, это решение является знаковым событием в новейшей истории Украины, так как суд «впервые встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти».

Закон о переименовании УПЦ был принят Верховной радой еще 20 декабря 2018 года.

На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU