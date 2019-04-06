Суд в Киеве признал незаконным переименование УПЦ

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-06T14:00:04+03:00

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В субботу, 6 апреля, появилась информация о том, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием украинским парламентом законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Таким образом, был удовлетворен иск народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова.

А нардеп Вадим Новинский отметил, что это решение - «знаковое событие» в новейшей истории незалежной, ведь суд «впервые встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти».

«Слава Богу, что суд проявил настоящее уважение к духу и букве закона. <…> Теперь вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду [президенту Украины] Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», - написал Новинский на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, закон о переименовании УПЦ был принят Верховной радой еще 20 декабря прошлого года. Согласно этому документу, каноническая Украинская православная церковь должна быть насильно переименована в «российскую». Стоит отметить, что новое название понадобилось Киеву для того, чтобы настроить всех радикалов незалежной против УПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU