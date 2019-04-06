2019-04-06T18:00:35+03:00
Общество

Медведев: необходимости корректировки Конституции нет

При этом, по словам премьера, изменения Основного закона России возможны
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что необходимости вносить изменения в Конституцию России нет. Хотя корректировка Основного закона, по его словам, возможна. Это может быть сделано только при условии, что останутся неизменными фундаментальные положения о правах и свободах россиян и политической системе страны.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию <…> не нужны", - сказал Медведев. При этом он отметил, что любые возможные преобразования нужно будет предварительно обсуждать на экспертном уровне и в структурах власти.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, как ранее писал сайт kp.ru, выступил с инициативой предоставления парламенту права участвовать в формировании правительства. Для этого, он отметил необходимость дополнить Конституцию соответствующим положением. Позже в Кремле заявили, что пока не знакомы с такой инициативой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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