2019-04-06T19:08:48+03:00
В мире

Главы МИД "семерки" выступили против направления военных специалистов из России в Венесуэлу

Министры считают, что развертывание вооруженных сил может осложнить уже и без того критическую ситуацию
Екатерина БОЛГОВА
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Главы МИД G7 выступили против направления военных специалистов из России в ВенесуэлуГлавы МИД G7 выступили против направления военных специалистов из России в ВенесуэлуФото: REUTERS
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В субботу, 6 апреля, министры иностранных дел стран "семерки" (G7) выступили против направления военных специалистов из России в Венесуэлу. Об этом сообщается в заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД G7 в городе Динар.

"Мы озабочены развертыванием российских вооруженных сил, которое рискует осложнить уже и без того критическую ситуацию", - говорится в заявлении.

Также министры призвали мировое сообщество помочь Венесуэле избежать кризиса.

"Мы призываем международное сообщество занять единую, твердую и принципиальную позицию, чтобы помочь населению Венесуэлы прийти к мирному, долговременному и устойчивому решению, которое позволит избежать обострения кризиса", - говорится в тексте коммюнике.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, последнее время в Венесуэле происходили постоянные отключения электричества, поступали сообщения о гуманитарном кризисе и об арестах политиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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