Главы МИД "семерки" выступили против направления военных специалистов из России в Венесуэлу
В субботу, 6 апреля, министры иностранных дел стран "семерки" (G7) выступили против направления военных специалистов из России в Венесуэлу. Об этом сообщается в заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД G7 в городе Динар.
"Мы озабочены развертыванием российских вооруженных сил, которое рискует осложнить уже и без того критическую ситуацию", - говорится в заявлении.
Также министры призвали мировое сообщество помочь Венесуэле избежать кризиса.
"Мы призываем международное сообщество занять единую, твердую и принципиальную позицию, чтобы помочь населению Венесуэлы прийти к мирному, долговременному и устойчивому решению, которое позволит избежать обострения кризиса", - говорится в тексте коммюнике.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, последнее время в Венесуэле происходили постоянные отключения электричества, поступали сообщения о гуманитарном кризисе и об арестах политиков.
ИСТОЧНИК KP.RU