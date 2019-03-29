Венесуэла: ни власть, ни оппозиция пока не могут одолеть друг друга

Последние недели обстановка в Венесуэле напоминает сводки из горячей точки - постоянные отключения электричества, крики о гуманитарном кризисе, сообщения об арестах политиков.

СИТУАЦИЯ - ТУШИ СВЕТ!

Самая надоедливая проблема нынешней Венесуэлы - это регулярные «апагоны» (отключения электричества). После произошедшего 7 марта «великого апагона», который длился более 5 дней, жители вздохнули спокойно - вроде бы все закончилось. Но не тут-то было. 25 марта грянуло еще одно отключение, всего лишь на пару часов. Руководство страны выступило по ТВ и бодро отрапортовало, что «благодаря действиям властей под лидерством президента Мадуро» местные инженеры все починили. Словно в насмешку над ними вечером того же дня свет во всей Венесуэле погас практически полностью, после чего периодически то появлялся на несколько минут, то опять пропадал.

Сейчас в стране ситуация с электричеством нормализовалась, но все эти события породили у многих граждан если не панику, то приступы отчаяния. Работать или учиться в подобных условиях становится просто невозможно. Например, за весь март занятия в большинстве школы проводились только 7 дней. Злоба и разочарование зачастую выливаются в погромы, когда жители в буквальном смысле под покровом темноты выносят целые магазины и склады.

Работать или учиться в подобных условиях становится просто невозможноФото: REUTERS

Понять страдания простых людей можно, но гораздо серьезно отключения отразились на экономике. Официальных цифр правительство Мадуро не называет уже давно, но, по оценкам местных аналитиков, потери стоили уже несколько сотен миллионов долларов. Ведь по сути половину марта у всей страны были «вынужденные» каникулы. К тому же нефть практически не добывалась, а на алюминиевых заводах вообще произошло разрушение оборудования из-за застывания расплавленного сырья.

Самое страшное, что, похоже, ситуация в стране лучше не станет. Даже если в отключениях действительно виноваты компьютерные атаки из-за рубежа, а не банальное устаревание оборудования, произошедшие "апагоны" нанесли серьезный ущерб всей системе электроснабжения. Практически каждую неделю в стране сгорает по несколько подстанций, а на новые денег в бюджете нет. Подавляющее большинство электроэнергии зависит от гидроэлектростанции «Эль Гури» и, случись с ней что-нибудь, у венесуэльцев просто не будет возможности получать энергию откуда-нибудь еще. Ведь даже технически закупать электричество у своих соседей Каракас не может, не говоря уже о том, что сейчас соседние Колумбия и Бразилия являются как минимум не совсем дружественными по отношению к

Боливарианской Республике.

ВСЕ НА ШТУРМ ДВОРЦА!

Тем временем оппозиция готовится к новым массовым акциям протеста, ближайшая из который запланирована на субботу. А уже 6 апреля самозванный глава страны Хуан Гуайдо объявил о начале «марша на Мирафлорес» (так здесь называется президентский дворец).

Что это за «поход», не знает и сам Гуайдо, однако вполне возможно, что шествие может плавно перерасти в «штурм». Гуайдо уже призывал вернуть власть народу, что в его понимании означает свергнуть Мадуро и самому стать президентом, однако говорил исключительно о «мирных путях». Как можно мирным образом взять власть в стране, где вся армия и полиция против тебя, он не уточнил.

Тем временем оппозиция готовится к новым массовым акциям протеста, ближайшая из который запланирована на субботуФото: REUTERS

Призывы «самозванца» к более решительным действиям не случайны. Акция с «гуманитарной помощью» не удалась, новые выборы в течение 30 дней, как предписывает конституция, тоже не провел. Хотя если посмотреть на реляции западных СМИ, то картина вырисовывается прямо противоположная: Гуайдо успешный лидер, которого поддерживают народные массы. И только злая воля чавистов не дает ему стать во главе государства.

Однако, как считает политолог Серхио Рамирес, сейчас у самопровозглашенного президента заканчивается запас той «надежды», которую он зародил у оппозиционеров, ждавших быстрого свержения чавистов. А без этого «запала» Гуайдо быстро превратится в очередного вечного «кандидата в президенты», каким был в свое время Энрике Каприлес, бывший основным противником Чавеса, а потом и Мадуро. Сейчас Каприлес уже занял роль «свадебного генерала» в оппозиции, и Гуайдо очень боится повторить его судьбу.

Гуайдо быстро превратится в очередного вечного «кандидата в президенты»Фото: REUTERS

США ПОДНАЧИВАЮТ, НО НЕ ВТОРГАЮТСЯ

Вся эта ситуация не осталась без внимания Вашингтона, давно пытающегося «прижучить» Мадуро. Иначе как можно объяснить такой пристальный интерес к прибытию двух российских самолетов, севших в Каракасе в конце прошлой недели, да и вообще ко всем воздушным судам, имеющих хоть какое-то отношение к нашей стране. Теперь каждый такой рейс разглядывают под лупой. Если раньше все западные СМИ твердили, что русские вывозят золотой запас Боливарианской Республики, то теперь говорят о «наемниках для охраны Мадуро» и сочиняют прочие страшилки.

- Продолжающаяся переброска российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле рискует продлить страдания венесуэльцев, которые в подавляющем большинстве поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, - стенает госсекретарь США Майк Помпео.

- Россия должна убраться из Венесуэлы, - со зверским выражением лица сказал, как отрубил, отвечая на вопрос журналистов президент Дональд Трамп. - Мы призываем Москву свернуть всю поддержку режима Мадуро и поддержать Гуайдо.

Как считает политолог-международник Феликс Роке, в словах американских лидеров чувствуется явное раздражение от того, что несмотря на столько усилий, вложенных в Гуайдо, их кандидат так и не смог въехать в вожделенный Мирафлорес. Надежды на то, что армия побежит присягать новому главкому тоже не оправдались. Вот и остается угрожать и требовать...

Если раньше все западные СМИ твердили, что русские вывозят золотой запас Боливарианской Республики, то теперь говорят о «наемниках для охраны Мадуро»Фото: REUTERS

Практически все эксперты, с которыми говорил корреспондент «КП», были едины во мнении, что США не будут проводить крупномасштабную военную операцию, подобную вторжению в Ирак, ведь это дорого обойдется Белому дому и в денежном и репутационном плане. Трамп прежде всего бизнесмен, который хорошо умеет сводить дебет с кредитом, поэтому подобная дорогостоящая операция ему не к чему. Другое дело - подпитка всяких радикалов, которых полно и в самой Венесуэле и за ее пределами. «Загребать жар чужими руками» Вашингтону не привыкать, так что подобный сценарий весьма вероятен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венесуэла выходит из энергетического кризиса

Правительство утверждает, что ситуация нормализуется. Но не ждет ли страну новая катастрофа? (подробности).

В Венесуэле наступил «конец света»

Произошедшее 7 марта отключение электроэнергии по всей Венесуэле стало самым масштабным за всю историю страны. Жизнь в Боливарианской Республике буквально встала – не работали магазины, кафе, госучреждения (подробности)

Мадуро намерен просить помощи в расследовании атаки на энергосистему

Венесуэла намерена обратиться к России, Китаю, Ирану, Кубе и представителям Организации объединенных наций с просьбой о предоставлении помощи в расследовании инцидента с отключении электричества на территории практически всей республики. О таких планах рассказал сам президент южноамериканской страны Николас Мадуро (подробности)

Что сейчас на самом деле происходит в Венесуэле и почему это важно для России

События в далекой южноамериканской стране вихрем ворвались в российские СМИ, поэтому многие читатели не понимают - кто такой этот оппозиционный лидер Гуаидо, причем здесь США, нужна ли нам вообще эта непонятная Венесуэла? «Комсомолка» вместе с экспертами разбирается, что происходит в социалистическом государстве, которое грозится уже в скором времени превратиться в еще одну «горячую точку» (подробности)