Посол РФ в Лондоне встретился с отравившимся в Эймсбери Чарльзом Роули

СЕГОДНЯ 03:59 2019-04-07T04:10:59+03:00

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Посол России Александр Яковенко принял в здании российской дипмиссии в Лондоне гражданина Великобритании Чарльза Роули, который был объявлен пострадавшим от действия нервно-паралитическим вещества, которым ранее якобы отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Жителя города Эймсбери сопровождал его брат Мэтью.

Яковенко устроил гостям экскурсию в своей резиденции, которая находится в в особняке 1852 года постройки на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс. После этого дипломат ответил на многочисленные вопросы британцев.

"Должен сказать, что большая часть вопросов была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести "А-234". Мы дали полное разъяснение на этот счет, и я ему еще раз на фактах доказал, что это вещество может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах", - сказал посол РФ.

По его словам, брая Роули и семья погибшей Дон Стерджес владели крайне скудной информацией по поводу отравлений в Эймсбери и в Солсбери. Яковенко высказал мнение, что целью визита было именно получение информации, которая могла бы людям помочь понять, что же случилось.

"Люди просто хотят узнать правду. Никаких претензий у них к России нет", - подчеркнул он.

Чаепитие проходило за закрытыми дверями. По окончанию беседы Яковенко рассказал прессе, что он и его гости обсуждали. Братья Роули же отказались отвечать на вопросы российских СМИ. Глава дипмиссии вручил им российский доклад "Солсбери: вопросы без ответа", приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением Скрипалей, который содержит позицию РФ по событиям в Солсбери.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. По утверждению местных властей, Чарльз Роули и его сожительница пострадали от воздействия неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже сообщили о смерти пострадавшей Доны Стерджес. Британские спецслужбы заявили, что этот случай связан с делом Скрипалей, и в обоих случаях использовалось нервно-паралитическое вещество "А-234".

ИСТОЧНИК KP.RU