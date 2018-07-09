Британская полиция сообщила о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины

СЕГОДНЯ 00:22 2018-07-09T00:51:39+03:00

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Жительница британского городка Эймсбери 44-летняя Дона Сторджесс, которая была отравлена нервнопаралитическим ядом, скончалась в воскресенье в больнице Солсбери. Об этом сообщила полиция Великобритании.

Дона СторджессФото: СОЦСЕТИ

Полиция начала уголовное расследование по статье «Убийство», сообщает The Associated Press. Состояние второго пострадавшего 45-летнего Чарли Роули все еще критическое.

Напомним, сайт «КП» писал, что Сторджесс и ее сожителя обнаружили без сознания в их доме в Эймсбери. Они были госпитализированы с признаками отравления 30 июня. Вскоре пару перевезли в больницу в Солсбери, где медики установили, что пациенты подверглись воздействию того же нервно-паралитического яда, что и бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери в марте этого года. Между тем в Лондоне уже заявили об отсутствии планов вводить санкции против России из-за произошедшего в Эймсбери.

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«Ну дела! У нас теперь травят налево и направо», - отпускает язвительное замечание в вагоне лондонской подземки пожилой британец, показывая спутнице газету. Я сижу рядом и, скосив взгляд, вижу набранный огромными буквами заголовок на обложке: «Новичок» возвращается!» Да, эту новость здесь сейчас обсуждают все - в городке Эймсбери обнаружились новые жертвы того самого яда, который, по версии британского следствия, чуть не унес жизни бывшего английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кстати, оба города - Эймсбери и Солсбери - разделяет всего десяток километров (подробности)