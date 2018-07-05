2018-07-05T12:18:27+03:00
В мире

От Солсбери до Эймсбери: Британия раскручивает новое отравление

Очередной инцидент обсудят в правительстве страны
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Британский министр внутренних дел Саджид Джавид уверил, что пока Лондон не считает Россию причастной к инцидентуБританский министр внутренних дел Саджид Джавид уверил, что пока Лондон не считает Россию причастной к инцидентуФото: REUTERS
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К расследованию отравления 40-летних мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей». И хоть о «следе Кремля» пока прямо не говорится, в СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей Эймсбери отравили тем же веществом, что и британского шпиона и его дочь.

«У пострадавших в обоих случаях наблюдаются очень похожие симптомы», - пишет газета The Sun.

А чрезвычайный комитет правительства решил даже собрать экстренное заседание по этому поводу. Его возглавит британский министр внутренних дел Саджид Джавид, который уже сказал, что новое отравление последовало за «безрассудным и варварским» нападением в Солсбери. При этом заместитель Джавида уверил, что пока Лондон не считает Россию причастной к инциденту.

- Расследование продолжается. Мы тщательно сортируем информацию и оцениваем все имеющиеся в нашем распоряжении улики, - рассказал журналистам глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда Нил Базу. - Наши профессионалы делают все возможное, чтобы установить ответственных за это преступление.

Базу также добавил, что пострадавшие находятся в районой больнице Солсбери, а образцы их анализов передали в лабораторию Портон-Дауна.

- Это либо провокация перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки. Либо они действительно не контролируют это химическое вещество, которое у них точно есть, - рассказал «КП» бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. - Я не исключаю и версию о том, что в Портон-Даун синтезируют не только химоружие, но и наркотические вещества. В любом случае, думаю, что британские политики будут изо всех сил пытаться повернуть инцидент в Эймсбери против России.

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