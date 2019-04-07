2019-04-07T06:54:52+03:00
Политика

Пострадавший в Эймсбери британец хочет встретиться с Путиным

Чарльз Роули продолжает считать Россию виновной в своем отравлении
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко и Чарльз РоулиПосол РФ в Великобритании Александр Яковенко и Чарльз РоулиФото: ТАСС
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Британец Чарльз Роули, якобы пострадавший от нервно-паралитического вещества в своем доме в Эймсбери, во время встречи с российским послом Александром Яковенко спросил возможно ли ему встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Дипломат ответил, что передаст эту просьбу главу государства, уточнив, где мужчина хочет увидеться с российским лидером.

«Он(Яковенко - прим. ред) продолжал говорить, что британская сторона отказывается вступать в диалог и он не может сказать нам ничего, что не писали бы СМИ, поэтому он может только высказать свое мнение. Он обещал написать мне по электронной почте после того, как поговорит с президентом Путиным и узнает ли он какую-либо новую информацию» , - цитирует слова Роули издание Sunday Mirror.

Мужчина также высказал мнение, что в словах главы российской дипмиссии было больше пропаганды, чем ответов на его вопросы, которые звучали так: “Почему ваша страна убила мою девушку?”, “Почему подозреваемые не разговаривали с полицией?” и т.д.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что посол России принял в здании российской дипмиссии в Лондоне гражданина Великобритании Чарльза Роули, который был объявлен пострадавшим от действия нервно-паралитическим вещества, которым ранее якобы отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Жителя города Эймсбери сопровождал его брат Мэтью.

Напомним, Роули нашел, как он говорит, в благотворительной корзине флакон из-под духов, в котором находилась какая-то жидкость. Мужчина решил, что это парфюм и подарил его своей сожительнице Дон Стерджес, которая сразу обрызгалась ими, потеряда сознание, а спустя несколько дней умерла в больнице. Причем Роули заявил Яковенко на встрече, что остался жив "только потому, что пошел и смыл с себя эту жидкость".

ИСТОЧНИК KP.RU

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