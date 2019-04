В Чикаго в результате стрельбы пострадало шесть человек

В результате стрельбы в Чикаго были ранены по меньшей мере 6 человек, в том чисел дети.

Инцидент произошел произошел в субботу, 6 апреля, во время семейного праздника около 18.25 по местному времени в районе Вест Инглвуд. В результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.

Восьмилетний мальчик был ранен в грудь, а десятилетняя девочка – в голень. Оба ребенка были срочно госпитализированы. Врачам удалось стабилизировать их состояние, сообщает издание Chicago Tribune.

Более того, тяжелые ранения получили одна девушка и три мужчины. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Состояние девушки оценивается как критическое.

На данный момент полиция устанавливает личность преступника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 5 апреля, неизвестный открыл стрельбу в нидерландском городе Эйндховен. В результате инцидента погиб один человек. Полиция Нидерландов ведет розыск нападавшего и пытается установить мотивы преступления.

