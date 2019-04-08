2019-04-08T15:56:51+03:00
В мире

Одесский губернатор отказался покидать свой пост по указу Порошенко

По словам Степанова, президент Украины вышел за полномочия, указанные в Конституции страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Губернатора Одесской области Максима Степанова отказался покинуть свой пост после отстранения его от должности президентом Украины Петром Порошенко.

Степанов заявил, что он «никаких заявлений не писал», Порошенко «вышел за полномочия президента, записанные в Конституции».

При этом Степанов добавил, что глава государства имеет право назначать и увольнять глав областных администраций по представлению правительства страны.

«Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал», - заявил Степанов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Порошенко принял решение отстранить от должности Степанова в понедельник, 8 апреля, без указания причины отстранения. Временно исполняющим обязанности украинский президент назначил Сергея Паращенко.

Напомним, Степанов был назначен на должность главы Одесской областной в январе 2017 года. Тогда Порошенко заявил об уверенности в своем решении и назвал губернатора опытным и образованным человеком, который не будет «ездить по заграницам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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