2019-04-08T15:55:34+03:00
Общество

Суд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову

Временно отстраненный от должности сенатор останется в СИЗО до 30 июня [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Временно отстраненный от должности сенатор Рауф АрашуковВременно отстраненный от должности сенатор Рауф АрашуковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В понедельник, 8 апреля, Мосгорсуд признал законным продление ареста временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову. Таким образом, апелляция адвокатов обвиняемого была отклонена, а решение Басманного суда столицы о продлении срока содержания политика под стражей осталось в силе.

«Решение суда признать законным, жалобу защитников оставить без удовлетворения», - приводит слова судьи ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых российских сенаторов - 32-летнего Рауфа Арашукова. Тогда же стало известно, что против политика выдвинуты обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Стоит отметить, что в конце марта Басманный суд продлил арест Арашукова на три месяца, оставив отстраненного от работы сенатора в СИЗО до 30 июня.

Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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