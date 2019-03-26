Арест Арашукова продлен на три месяца
По ходатайству следствия Басманный суд на три месяца продлил арест отстранённого от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества.
«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Арашукову до 30 июня», - огласил решение судья Артур Карпов.
Сам подсудимый просил перевести его под домашний арест.
Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет РФ намерен отправить Арашукова на психиатрическую экспертизу
Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 января 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют в вину особо тяжкие преступления, в том числе участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данным следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.
В настоящее время по просьбе следственное управление СК Арашуков временно отстранен от должности сенатора.
ИСТОЧНИК KP.RU