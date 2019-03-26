2019-03-26T18:30:33+03:00
Политика

Арест Арашукова продлен на три месяца

Басманный суд заявил, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Басманный суд заявил, что ходатайство следователя подлежит удовлетворениюБасманный суд заявил, что ходатайство следователя подлежит удовлетворениюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По ходатайству следствия Басманный суд на три месяца продлил арест отстранённого от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества.

«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Арашукову до 30 июня», - огласил решение судья Артур Карпов.

Сам подсудимый просил перевести его под домашний арест.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет РФ намерен отправить Арашукова на психиатрическую экспертизу

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 января 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют в вину особо тяжкие преступления, в том числе участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данным следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

В настоящее время по просьбе следственное управление СК Арашуков временно отстранен от должности сенатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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