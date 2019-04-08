"Обеспечил честные выборы - отстранен": Губернатор Одесской области написал, почему его уволил Порошенко
Губернатор Одесской области Максим Степанов считает, что указ президента Украины Петра Порошенко об его отстранении от должности связан с президентскими выборами на Украине. На странице в Фэйсбуке Степанов опубликовал свою фотографию с листком бумаги, на котором написано «Обеспечил честные выборы. Отстранен?».
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Порошенко отстранил от должности Максима Степанова в понедельник, 8 апреля, без указания причины отстранения. Временно исполняющим обязанности украинский президент назначил Сергея Паращенко.
Степанов при этом заявил, что он «никаких заявлений не писал», а Порошенко «вышел за полномочия президента, записанные в Конституции». В связи с этим губернатор Одесской области отказался покинуть свой пост.
ИСТОЧНИК KP.RU