"Обеспечил честные выборы - отстранен": Губернатор Одесской области написал, почему его уволил Порошенко

СЕГОДНЯ 18:56 2019-04-08T18:56:45+03:00

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Губернатор Одесской области Максим Степанов считает, что указ президента Украины Петра Порошенко об его отстранении от должности связан с президентскими выборами на Украине. На странице в Фэйсбуке Степанов опубликовал свою фотографию с листком бумаги, на котором написано «Обеспечил честные выборы. Отстранен?».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Порошенко отстранил от должности Максима Степанова в понедельник, 8 апреля, без указания причины отстранения. Временно исполняющим обязанности украинский президент назначил Сергея Паращенко.

Степанов при этом заявил, что он «никаких заявлений не писал», а Порошенко «вышел за полномочия президента, записанные в Конституции». В связи с этим губернатор Одесской области отказался покинуть свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU