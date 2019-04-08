Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности

СЕГОДНЯ 22:26 2019-04-08T22:26:20+03:00

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по вопросам безопасности. При этом он заметил, что переговоры начнутся только в случае готовности Соединенных Штатов к сотрудничеству.

«Мы готовы к диалогу по безопасности, в котором [наши страны] так остро нуждаются, если наши американские коллеги желают участвовать в них с добрыми намерениями», - написал дипломат в своей статье для издания Defense One, фрагмент которой опубликован на странице российского посольства в Facebook.

Также Антонов обратил внимание на то, что число нерешенных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона продолжает увеличиваться. По мнению посла, это значит, что «увеличивается вероятность возникновения конфликтов и растут угрозы глобальной стабильности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Анатолий Антонов уже говорил о том, что Россия и США нуждаются в полноформатном диалоге. Как тогда отмечал дипломат, Москва и Вашингтон сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU