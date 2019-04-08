Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по вопросам безопасности. При этом он заметил, что переговоры начнутся только в случае готовности Соединенных Штатов к сотрудничеству.
«Мы готовы к диалогу по безопасности, в котором [наши страны] так остро нуждаются, если наши американские коллеги желают участвовать в них с добрыми намерениями», - написал дипломат в своей статье для издания Defense One, фрагмент которой опубликован на странице российского посольства в Facebook.
Также Антонов обратил внимание на то, что число нерешенных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона продолжает увеличиваться. По мнению посла, это значит, что «увеличивается вероятность возникновения конфликтов и растут угрозы глобальной стабильности».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Анатолий Антонов уже говорил о том, что Россия и США нуждаются в полноформатном диалоге. Как тогда отмечал дипломат, Москва и Вашингтон сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU