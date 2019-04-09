2019-04-09T13:24:57+03:00
Политика

Норвегия нацелена на тесное сотрудничество с Россией в Арктике

Премьер-министр королевства сообщила, что напряжения в отношениях между Москвой и НАТО не помешают использовать общие интересы на севере [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Норвегии Эрна СульбергПремьер-министр Норвегии Эрна СульбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ослабление сотрудничества между НАТО и Россией не помешает Москве и Осло успешно и тесно сотрудничать в Арктическом регионе. Соответствующие заявление сделала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая на сессии в рамках V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» во вторник, 9 апреля.

«Несмотря на то, что сотрудничество между НАТО и Россией сейчас меньше, чем это было до 2014 года, это не запрещает нам тесно сотрудничать среди арктических стран», - сказала она.

Сульберг отметила, что несмотря на напряженность в отношениях между Россией и НАТО, Норвегия по-прежнему хочет «использовать общие интересы на севере, в арктическом регионе, чтобы сотрудничать как можно лучше». «Я думаю, что мы это делаем успешно», - заявила политик.

Напомним, что Форум «Арктика – территория диалога» проводится раз в два года. Нынешний форум «Арктика – океан возможностей» проходит 9 – 10 апреля в Санкт-Петербурге. Его главная задача – объединить усилия международных организаций, научных и бизнес-сообществ для дискуссии по проблемам Арктического региона.

Владимир Путин и Сергей Лавров принимают участие в международном Арктическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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