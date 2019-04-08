2019-04-11T17:24:44+03:00
Экономика

Арктика: территория диалога и океан возможностей

V Международный арктический форум открывается 9 апреля в Санкт-Петербурге
Елена ОДИНЦОВА
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Большая часть деловых мероприятий V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» пройдет 9–10 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-ПетербургеБольшая часть деловых мероприятий V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» пройдет 9–10 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге
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Форум «Арктика – территория диалога» проводится раз в два года. Его задача – объединить усилия органов государственной власти, международных организаций, научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для дискуссии по проблемам Арктического региона.

Центральная тема нынешнего форума, который пройдет 9 – 10 апреля в Санкт-Петербурге, – «Арктика – океан возможностей».

Участие в форуме примет президент Владимир Путин.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В основе деловой программы – три главные темы (трека).

«Прибрежные территории»

Специфика Арктики требует осмысления того, что такое городская среда и арктический урбанизм в принципе. Некоторые поселения и промышленные предприятия северных территорий Арктики зависимы от других регионов. Возможно ли обеспечить автономность и безопасность населенных пунктов и предприятий? Что необходимо предпринять сегодня и в будущем для формирования комфортной среды для населения? Какие современные материалы и технологии в строительстве могут быть использованы для повышения эффективности строительства и снижения эксплуатационных расходов?

Отдельная сессия будет посвящена развитию малого и среднего предпринимательства в регионах российской Арктики.

«Открытый океан»

Северный морской путь – кратчайшая магистраль из Азии в Европу и центральный экономический проект России в Арктике. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель по увеличению его грузовой базы с 20 до 80 миллионов тонн за пять лет. Как обеспечить безопасную и круглогодичную навигацию по Северному морскому пути? Как должна выглядеть система бережливого использования океана? Какие меры следует предпринять для сохранения и приумножения природного богатства?

«Устойчивое развитие»

Каковы перспективы создания инновационных энергетических и биотехнологий в регионе? Как применяются энергоэффективные технологии в хозяйственной деятельности? Каковы лучшие практики в сфере образования для детей коренных народов Арктической зоны? Какие перспективные технологии могут быть применены для развития сельского хозяйства? Какие меры возможно еще предпринять на международном и национальных уровнях для развития и углубления масштабных международных исследований макрорегиона?

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Она крайне обширна и включает посещение многочисленных музеев, выставок, театральных постановок и концертов.

В частности, участники форума могут посетить Российский государственный музей Арктики и Антарктики (ул. Марата, вход по бейджу), легендарный ледокол «Красин» (наб. Лейтенанта Шмидта, вход по бейджу), музей Анны Ахматовой (Литейный пр-т, вход по бейджу), выставку «Русская икона XVII – начала XX века в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга» (особняк Румянцева, вход по бейджу), оперу «Руслан и Людмила» (Мариинский театр, билет надо заказать в «личном кабинете») и многое другое.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

8 апреля

12.00 – 15.00,

д. Энколово, ул. Шоссейная, 19.

Бранч в конном клубе, катание на лошадях (для участников с пакетом «Премиум»)

9 апреля

17.00 – 20.00,

МРК «Таврический сад» (ул. Потемкинская, д. 4, лит. А).

Roscongress cup. Гала-матч по хоккею (участие по приглашениям)

18.00 – 22.00,

сквош-клуб RC Club (ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, БЦ «Пропаганда»).

Roscongress cup. Турнир по сквошу (для участников с пакетом «Премиум» и пакетом «Стандарт»)

ЦИТАТА

Антон Кобяков, советник Президента РФ

– Число потенциальных участников Международного арктического форума-2019, выразивших интерес к деловой программе, почти в три раза превысило планировавшееся изначально. Мы искренне верим, что создание международных проектов в Арктике позволит сделать прорыв в увеличении объема торгово-экономических отношений между Россией и ведущими странами мира, улучшить деловой климат и геополитическую обстановку в целом, – прокомментировал будущую повестку советник Президента РФ Антон Кобяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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