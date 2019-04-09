Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать только йодированную соль

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-09T13:42:59+03:00

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В понедельник, 8 апреля, Роспотребнадзор зарегистрировал документ, обязывающий детские сады и школы использовать в питании, только йодированная соль. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова, выступая на сессии в рамках V Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» во вторник, 9 апреля.

«Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль. То есть детское население все, посещающие детские сады и дошкольные учреждения, в питании будет использоваться только йодированная соль», - сказала она.

В своей речи на сессии Попова подчеркнула, что здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики.

Форум «Арктика – территория диалога» проводится раз в два года. Нынешний форум «Арктика – океан возможностей» проходит 9 – 10 апреля в Санкт-Петербурге. Главной задачей форума является объединение усилия органов государственной власти и международных организаций в решении проблем Арктического региона.

ИСТОЧНИК KP.RU