2019-04-09T15:42:51+03:00
Политика

В Москве появятся цифровые избирательные участки

8 апреля 2019 года Комитет Госдумы по контролю и регламенту, представители Центризбиркома обсудили соответствующие законопроекты
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Кроме депутатов, в обсуждении законопроектов также участвовали члены Общественной палаты РФ и эксперты в сфере избирательного законодательства.

Как рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, цифровые избирательные участки - логическое продолжение системы «Мобильный избиратель». На прошедших федеральных и местных выборах с ее помощью люди могли проголосовать на удобном избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

– Создание цифровых участков позволит избирателю проголосовать, даже если в день выборов он будет находиться в другом регионе России. В данном случае – в Москве. Процедура аналогична технологии «Мобильный избиратель», с той лишь разницей, что подать заявление можно только через портал «Госуслуги», - пояснил Николай Булаев.

В Центризбиркоме уверены в исключительной надежности этой технологии, которая полностью исключает вероятность двойного голосования. В день выборов, когда на цифровом участке закончится голосование, комплекс для электронного голосования сформирует данные на электронном и бумажном носителях отдельно по каждым выборам. Данные о голосовании будут содержать число избирателей, включенных в список избирателей на цифровом участке, число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен избирателям, число проголосовавших на цифровом участке, и распределение голосов избирателей по кандидатам.

-Влияние человеческого фактора на процесс формирования данных полностью исключено, – подчеркнул Николай Булаев.

Участникам заседания продемонстрировали работу цифрового избирательного участка с использованием прототипа комплекса для электронного голосования.

Члены комитета Госдумы большинством голосов проголосовали за проекты федеральных законов и рекомендовали Госдуме принять их в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене
Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета
Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров
Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»
Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном
СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России
В санатории Управления делами Президента в макулатуру списали редкие книги 18 века
Мейси Уильямс случайно рассказала о судьбе героев из последнего сезона «Игры престолов»
ФСБ задержала боевика «Правого сектора»* по фамилии Пирожок
Парламент Грузии принял законопроект об отмене выпускных экзаменов в школах
Путин: стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году
Собака разбила телевизор, пытаясь поймать белку на экране
Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"
Обездвиженным людям поможет компьютер, как у Стивена Хокинга
Евродепутаты пожаловались на проблемы в сельхозсекторе из-за российского эмбарго
Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину
В Москве гражданка Украины умерла, заряжая телефон в ванной
Кремль: решение Европейского суда по делу Навального является неожиданным
В Китае спасли 10 туристов, которых накрыла снежная лавина
Генпрокуратура поддержит законопроект о запрете клеток в зале суда
В Москве женщина два года жила с трупом своей 90-летней матери
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать только йодированную соль
В Самаре в 2019 году пройдут Российско-китайские молодежные игры
Норвегия нацелена на тесное сотрудничество с Россией в Арктике
Из тюрьмы вышел "главный вор в законе" Тариэл Ониани
Власти Сирии восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»