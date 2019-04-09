В Москве появятся цифровые избирательные участки

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-09T15:42:51+03:00

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Кроме депутатов, в обсуждении законопроектов также участвовали члены Общественной палаты РФ и эксперты в сфере избирательного законодательства.

Как рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, цифровые избирательные участки - логическое продолжение системы «Мобильный избиратель». На прошедших федеральных и местных выборах с ее помощью люди могли проголосовать на удобном избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

– Создание цифровых участков позволит избирателю проголосовать, даже если в день выборов он будет находиться в другом регионе России. В данном случае – в Москве. Процедура аналогична технологии «Мобильный избиратель», с той лишь разницей, что подать заявление можно только через портал «Госуслуги», - пояснил Николай Булаев.

В Центризбиркоме уверены в исключительной надежности этой технологии, которая полностью исключает вероятность двойного голосования. В день выборов, когда на цифровом участке закончится голосование, комплекс для электронного голосования сформирует данные на электронном и бумажном носителях отдельно по каждым выборам. Данные о голосовании будут содержать число избирателей, включенных в список избирателей на цифровом участке, число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен избирателям, число проголосовавших на цифровом участке, и распределение голосов избирателей по кандидатам.

-Влияние человеческого фактора на процесс формирования данных полностью исключено, – подчеркнул Николай Булаев.

Участникам заседания продемонстрировали работу цифрового избирательного участка с использованием прототипа комплекса для электронного голосования.

Члены комитета Госдумы большинством голосов проголосовали за проекты федеральных законов и рекомендовали Госдуме принять их в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU